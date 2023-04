Droga e cellulari consegnati in carcere con i droni: 22 arresti a Trapani, coinvolti anche tre agenti della polizia penitenziaria (Di giovedì 13 aprile 2023) Consegnavano Droga e cellulari nel carcere di Trapani grazie all’utilizzo di droni: per questo i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e il personale del Nucleo investigativo della polizia penitenziaria hanno eseguito questa mattina all’alba 24 misure cautelari – 17 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora – emesse dal gip di Trapani su richiesta della Procura. Tra le persone coinvolte ci sono anche tre agenti della polizia penitenziaria: due di loro sarebbero in pensione, mentre un terzo sarebbe deceduto mentre erano ancora in corso le indagini. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Consegnavanoneldigrazie all’utilizzo di: per questo i carabinieri del Comando provinciale die il personale del Nucleo investigativohanno eseguito questa mattina all’alba 24 misure cautelari – 17 in, 5 aglidomiciliari e 2 obblighi di dimora – emesse dal gip disu richiestaProcura. Tra le persone coinvolte ci sonotre: due di loro sarebbero in pensione, mentre un terzo sarebbe deceduto mentre erano ancora in corso le indagini. Gli ...

