Droga a Ladispoli | pestaggi e torture | rapite due donne per la cocaina Arrestato un 44enne

(Di giovedì 13 aprile 2023). I Carabinieri hannonel pomeriggio di ieri un uomo ora gravemente indiziato non solo di detenzione di, ma anche di spaccio e sequestro di persona a scopo di estorsione. Un quantitativo di accuse considerevole: l’uomo, durante le indagini, è risultato stabilmente inserito in un contesto criminale molto vasto e torbido che opera nella zona di Roma Casalotti e Boccea., cagnolino si allontana da casa: rintracciato e salvato dalla PoliziaunL’operazione è andata in scena nel pomeriggio di ieri, 12 aprile 2023, a, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a un fermo di ...

Nel pomeriggio di ieri 12 aprile 2023, a, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, a conclusione di un'articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione ...E proprio per quanto riguarda l'affare, rimangono ancora aperti diversi procedimenti a carico ... Il boss Di Martino ai domiciliari aOra si attende la sentenza definitiva della Corte di ...Natale Hjort avrebbe anche un domicilio in Italia, la casa della nonna a, per una ... a quanto pare, in carcere ha intrapreso una strada di recupero, non soltanto dalla, ma anche dal ...

Il fermo di Bennato è stato effettuato ieri pomeriggio a Ladispoli: l'interrogatorio di convalida avverrà ... e aggredito fino a quando non gli ha restituito 77 chili circa della droga sottratta. Poi ...Il pregiudicato 44enne, arrestato in passato nell’ambito dell’inchiesta ‘Grande Raccordo criminale’, condannato a 6 anni e poi scarcerato, è stato fermato ieri pomeriggio a Ladispoli in ... In seguito ...