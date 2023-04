Dramma nella pallavolo italiana: Ituma cade da una finestra d’hotel e muore a 18 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) La giovanissima pallavolista italiana Julia Ituma, opposto diciottenne dell’Igor Novara, è morta nella notte precipitando dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la sua squadra. Ieri le piemontesi avevano giocato il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ancora incerte le cause della caduta, scrive la Gazzetta dello Sport. Ituma era alla sua prima stagione a Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, era considerata uno dei migliori talenti italiani. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) La giovanissima pallavolistaJulia, opposto diciottenne dell’Igor Novara, è mortanotte precipitando dalladella stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la sua squadra. Ieri le piemontesi avevano giocato il ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ancora incerte le cause della caduta, scrive la Gazzetta dello Sport.era alla sua prima stagione a Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, era considerata uno dei migliori talenti italiani. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : #Venerdìsanto Nella #ViaCrucis al #Colosseo: le voci di pace dai Paesi in guerra: dal conflitto in Ucraina a quelli… - laregione : Dramma nella pallavolo: precipita da una finestra e muore - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Dramma a Quartu, 44enne trovata morta nella sua abitazione di via della Musica - Leggi tutto -… - napolista : Dramma nella pallavolo italiana: Ituma cade da una finestra d’hotel e muore a 18 anni La giovanissima azzurra dell… - news_mondo_h24 : Dramma nella pallavolo: è morta una promessa azzurra di appena 18 anni -