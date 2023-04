Dramma nel volley | Julia Ituma precipita da una finestra e muore

(Di giovedì 13 aprile 2023) Una tragedia colpisce l 'Igor Novara , squadra femminile di, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi, per il ritorno delle semifinali di Champions League., opposto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Dramma nel volley: Julia Ituma, 18 anni, precipita da una finestra e muore - sportface2016 : +++Dramma nel mondo dello sport: Julia #Ituma, 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, è morta questa not… - LaStampa : Dramma nel mondo del volley, morta a Istanbul Julia Ituma della Igor Novara

Una tragedia colpisce l 'Igor Novara , squadra femminile di Volley, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi, per il ritorno delle semifinali di Champions League. Julia Ituma, opposto ...Ituma: la campionessa trovata priva di vita. Le prime informazioni che arrivano dalla ... Novara, descrivono una situazione alquanto consueta per questa sfida attesa e centrale,quadro della ...ISTANBUL (Turchia) - Unche lascia senza parole. La pallavolista di 18 anni Julia Ituma è stata trovata morta, probabilmente precipitata da una finestra dell'hotel di Istanbul , in Turchia. La giocatrice si trovava lì ...

Dramma nel mondo della pallavolo e dell'Igor Novara. Questa mattina l'atleta azzurra Julia Ituma, 18 anni, è stata ritrovata priva di vita dopo essere precipitata dalla ...Dramma nel mondo dello sport. La pallavolista azzurra Julia Ituma, 18 anni, è morta dopo essere precipitata da una finestra a Istanbul, dove si trovava con la sua squadra, Igor Gorgonzola Novara. La ...