Dramma nel mondo del volley | muore la 18enne Julia Ituma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Dramma nel volley: Julia Ituma, 18 anni, precipita da una finestra e muore - sportface2016 : +++Dramma nel mondo dello sport: Julia #Ituma, 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, è morta questa not… - DAZN_IT : Dramma nel volley: è morta Julia Ituma, giocatrice dell'Igor Novara L'opposto aveva 18 anni #DAZN - JOtipacheballa : RT @sportface2016: +++Dramma nel mondo dello sport: Julia #Ituma, 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, è morta questa notte a… - Marylena_88 : RT @sportface2016: +++Dramma nel mondo dello sport: Julia #Ituma, 18enne pallavolista della Igor Gorgonzola Novara, è morta questa notte a… -

Tragediamondo del volley. Nella notte ha perso la vita Julia Ituma giocatrice di 18 anni anni della Igor Novara. La giovane si trovava in ritiro a Istanbul con la squadra dove ieri ha giocato la gara di ...Chissà se padre Gabriele Amorth avrebbe gradito rivedersinerboruto Russell Crowe con tonaca a strizzar muscoli e massa, gladiatore contro demoni. Horror ma non troppo, sicuramente pocodell'anima, L'esorcista del Papa dell'australiano Julius ...Una tragedia colpisce l 'Igor Novara , squadra femminile di Volley, che ieri ha giocato in Turchia contro l'Eczacibasi, per il ritorno delle semifinali di Champions League. Julia Ituma, opposto ...

Dramma nel volley: Julia Ituma, 18 anni, precipita da una finestra e muore La Gazzetta dello Sport

ISTANBUL. È stata trovata morta a Istanbul, in Turchia, nell'albergo in cui la sua squadra alloggiava, Julia Ituma, giovane giocatrice di volley dell'Igor Novara. La diciottenne sarebbe precipitata ...Dramma nel mondo della pallavolo e dell'Igor Novara. Questa mattina l'atleta azzurra Julia Ituma, 18 anni, è stata ritrovata priva di vita dopo essere precipitata dalla ...