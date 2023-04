“Dovrebbero pagare con la vita” Karina Cascella choc sui social | “Persone ignobili” Cosa è successo

(Di giovedì 13 aprile 2023)e il duro attacco contro i preti. L’ex punto di riferimento di Uomini e Donne si è lasciata andare a un lungo e toccante sfogo sui. Tutto è iniziato quando la donna ha aperto un controverso dibattito sulla sua pagina Instagram, chiedendo l’opinione dei suoi follower su un argomento che aveva molto a cuore.ha quindi fatto sapere a tutti che si è sempre rifiutata di mandare la figlia al catechismo. Il motivo? Non voleva lasciarla solo in un ambiente come quello clericale. Ha raccontato ai suoi follower su Instagram: “Mia figlia è battezzata ma ho deciso che non le avrei fatto frequentare il catechismo, il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava”. Il motivo è presto detto: nessun motivo particolare o specifico, solo la sensazione che ...

Karina Cascella contro i preti: «Esseri ignobili, chi tocca un bambino ... leggo.it

