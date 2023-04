"Dove va Giletti": la voce clamorosa poche ore dopo la sospensione (Di giovedì 13 aprile 2023) Dove andrà Massimo Giletti? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Marco Castoro su Leggo.it, il giornalista di La7 potrebbe tornare in Rai. E potrebbe tornare dalla porta principale con un programma in prima serata al giovedì su Rai due. La sospensione di Non è l'Arena è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. E di fatto il comunicato di La7 non ha lasciato spazio a interpretazioni: "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda". Parole chiare che hanno innescato la reazione dello stesso Giletti: "35 persone lasciate per strada senza alcun preavviso. Prendo atto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)andrà Massimo? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Marco Castoro su Leggo.it, il giornalista di La7 potrebbe tornare in Rai. E potrebbe tornare dalla porta principale con un programma in prima serata al giovedì su Rai due. Ladi Non è l'Arena è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. E di fatto il comunicato di La7 non ha lasciato spazio a interpretazioni: "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimorimane a disposizione dell'Azienda". Parole chiare che hanno innescato la reazione dello stesso: "35 persone lasciate per strada senza alcun preavviso. Prendo atto ...

