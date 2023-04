Don Merola a Monteforte Irpino | “Più polizia in strada | meno fiction diseducative”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – “Noi a Napoli abbiamo 186 parrocchie nel centro storico, alcune volte basta tenerle aperte per salvare i ragazzi”. E’ il messaggio che arriva da Don Luigi, presente questa mattina all’Istituto “Aurigemma” ain occasione della Giornata della Legalità. Il parroco anti-camorra ha presentato anche il suo libro “Oltre ogni speranza“, il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la costruzione di opere destinate ai ragazzi disagiati nell’ambito della fondazione A voce d’ ‘e creature. “Oggi purtroppo si sono persi i riferimenti educativi, le parrocchie, le scuole, colpa dellee dei social – analizza – Penso a tanteai social che impazzano e che inghiottiscono i nostri giovani”. “Si ...

"Si sono persi i riferimenti educativi, le parrocchie, le scuole, colpa delle fiction e dei social". Don Luigi, il prete anticamorra di Forcella, ha incontrato gli alunni della scuola Aurigemma di Monteforte Irpino per una giornata sulla legalità

"Basta con i falsi idoli e i cattivi maestri, svegliatevi. E' finita l'ora della ricreazione". E' l'appello lanciato da don Luigi Merola, parroco in prima linea nella lotta anticamorra, agli studenti ... Monteforte Irpino è pronto ad accogliere nel migliore dei modi il commendatore della Repubblica, Don Luigi Merola, parroco 51enne della provincia di Napoli, da sempre in prima linea a favore della legalità