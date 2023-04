Don Joe | Con il mio gusto personale riunisco le icone del rap con le nuove promesse urban

(Di giovedì 13 aprile 2023) Leggi Anche Don Joe ha 'Spaccato' ai tempi del Covid: 'Un rap per rialzarci e ripartire' Don Joe, partiamo dal titolo, 'Don Dada', perché questa scelta? Intanto perché suonava bene. Dada deriva dal ...

"Don Dada" è il nuovo album di Don Joe, che come tiene a sottolineare il producer a Tgcom24 è più un mixtape che un album vero e proprio. Un lavoro che nasce da un ricerca meticolosa dove a fare da fi ...