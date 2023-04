Domeniche bestiali – I tre arbitri ubriachi in aereo scatenano una rissa ad alta quota (Di giovedì 13 aprile 2023) Di misticismo a Pasqua ce n’è tanto: quello legato alle tradizioni religiose ma anche e soprattutto quello che sul finire del lunedì provoca visioni e allucinazioni a causa di quel che si è mangiato e bevuto. E dunque tra dubbi e misteri si ingenera confusione, che porta a conseguenze più o meno nefaste: chi si spoglia dei suoi averi terreni (e non solo) miracoli seppur di livello non eccelso perché l’acqua resta acqua… mentre il vino resta vino. Insomma contorni che si confondono e che fanno sembrare nemici gli amici e viceversa. E neppure la colomba in questo caso può nulla… parola del Dibu. FESTEGGIARE CON SOBRIETÀ I valori della continenza, del rispetto per gli avversari, della morigeratezza emergono a pieno da una gara di Under 15 ligure, dove un calciatore è stato squalificato per quattro giornate perché “a fine gara aizzava gli avversari e, quindi si levava pantaloncini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Di misticismo a Pasqua ce n’è tanto: quello legato alle tradizioni religiose ma anche e soprattutto quello che sul finire del lunedì provoca visioni e allucinazioni a causa di quel che si è mangiato e bevuto. E dunque tra dubbi e misteri si ingenera confusione, che porta a conseguenze più o meno nefaste: chi si spoglia dei suoi averi terreni (e non solo) miracoli seppur di livello non eccelso perché l’acqua resta acqua… mentre il vino resta vino. Insomma contorni che si confondono e che fanno sembrare nemici gli amici e viceversa. E neppure la colomba in questo caso può nulla… parola del Dibu. FESTEGGIARE CON SOBRIETÀ I valori della continenza, del rispetto per gli avversari, della morigeratezza emergono a pieno da una gara di Under 15 ligure, dove un calciatore è stato squalificato per quattro giornate perché “a fine gara aizzava gli avversari e, quindi si levava pantaloncini e ...

