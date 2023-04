Domani a Taranto “FareAssieme” contro le dipendenze con “Ecologia sociale e contesti di vita” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Ecologia sociale e contesti di vita” sarà un’articolata giornata di studio e riflessione comune circa gli “inquinamenti” intesi in senso generale, presenti nelle relazioni umane e sociali, e le conseguenze che tali relazioni possono avere sulla vita della comunità e dell’intero ambiente. L’evento si terrà, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 14 aprile, presso l’Auditorium del SERD Dipartimento Dipendenze della Asl Taranto, in Via Ancona a Taranto (si consiglia l’iscrizione telefonando al 3471354576). Relazioneranno il Dottor Giovanni Aquilino, Sociologo, Dottore di Ricerca in didattica della Medicina. Presidente dell’Arcat Puglia ODV (Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali), e il Dottore Agronomo Michele De Siati. L’incontro ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 aprile 2023) “di” sarà un’articolata giornata di studio e riflessione comune circa gli “inquinamenti” intesi in senso generale, presenti nelle relazioni umane e sociali, e le conseguenze che tali relazioni possono avere sulladella comunità e dell’intero ambiente. L’evento si terrà, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 14 aprile, presso l’Auditorium del SERD Dipartimento Dipendenze della Asl, in Via Ancona a(si consiglia l’iscrizione telefonando al 3471354576). Relazioneranno il Dottor Giovanni Aquilino, Sociologo, Dottore di Ricerca in didattica della Medicina. Presidente dell’Arcat Puglia ODV (Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali), e il Dottore Agronomo Michele De Siati. L’in...

