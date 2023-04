Docente tutor, non ci sono finanziamenti per ATA e lavoro segreterie “Ci sentiamo offesi”, DSGA protestano. Anief: “Trovare le risorse” (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal prossimo anno scolastico il debutto di due nuove figure a scuola: il Docente tutor e l'orientatore. Le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi del Docente tutor e orientatore sono state date dal Ministero con la circolare n. 958 e il decreto n. 63 del 5 aprile 2023. Dalle 15 del 17 aprile alle 15 del 2 maggio le scuole devono comunicare i docenti selezionati per partecipare ai percorsi di formazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) Dal prossimo anno scolastico il debutto di due nuove figure a scuola: ile l'orientatore. Le indicazioni sui compiti, i requisiti e i compensi dele orientatorestate date dal Ministero con la circolare n. 958 e il decreto n. 63 del 5 aprile 2023. Dalle 15 del 17 aprile alle 15 del 2 maggio le scuole devono comunicare i docenti selezionati per partecipare ai percorsi di formazione. L'articolo .

