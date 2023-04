“Dobbiamo crederci:” Lampard rimane fiducioso dopo la sconfitta del Chelsea contro il Real Madrid al Bernabeu (Di giovedì 13 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Frank Lampard ha espresso la sua reazione alla sconfitta per 2-0 del Chelsea contro il Real Madrid al Bernabeu, partita dominata dai Blancos per la maggior parte dei 90 minuti. I Blues hanno iniziato la partita in vantaggio e hanno avuto la prima grande occasione, con N’Golo Kante che ha condotto un rapido contropiede prima di infilare un pallone a Joao Felix, che ha costretto una buona parata di Thibaut Courtois. Tuttavia, il Madrid è cresciuto gradualmente nel gioco e, ovviamente, è stato Karim Benzema ad aprire le marcature. Un bel passaggio filtrante scheggiato di Dani Carvajal ha trovato Vinicius Junior, il cui tiro è stato parato da Kepa Arrizabalaga e dritto sulla traiettoria di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Frankha espresso la sua reazione allaper 2-0 delilal, partita dominata dai Blancos per la maggior parte dei 90 minuti. I Blues hanno iniziato la partita in vantaggio e hanno avuto la prima grande occasione, con N’Golo Kante che ha condotto un rapidopiede prima di infilare un pallone a Joao Felix, che ha costretto una buona parata di Thibaut Courtois. Tuttavia, ilè cresciuto gradualmente nel gioco e, ovviamente, è stato Karim Benzema ad aprire le marcature. Un bel passaggio filtrante scheggiato di Dani Carvajal ha trovato Vinicius Junior, il cui tiro è stato parato da Kepa Arrizabalaga e dritto sulla traiettoria di ...

