Dl Pnrr, ok Senato. Le novità su governance e semplificazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Misure per ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, un contributo di 40 milioni di euro ai gestori di Spid, stabilizzazione del personale che opera su progetti europei, possibilità di affidare a pensionati incarichi di vertice negli enti delle pubbliche amministrazioni, un piano per il posizionamento di defibrillatori in vista del Giubileo del 2025, proroga al 31 dicembre 2023 per l'attuazione della legge Cartabia sull'ordinamento giudiziario. Queste le principali novità introdotte dal Senato al decreto legge sull'attuazione del Pnrr, che oggi ha avuto il via libera dall'Aula di Palazzo Madama. I voti a favore sono stati 83 (tutti i gruppi della maggioranza), quelli contrari espressi da Pd, M5s e Avs sono stati 57, mentre 6 astensioni sono state dei Senatori del Terzo Polo. Il decreto, che deve ...

