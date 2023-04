Dl Pnrr, ok del Senato. Le novità su governance e semplificazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Misure per ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, un contributo di 40 milioni di euro ai gestori di Spid, stabilizzazione del personale che opera su progetti europei, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Misure per ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, un contributo di 40 milioni di euro ai gestori di Spid, stabilizzazione del personale che opera su progetti europei, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azione_it : Abbiamo proposto al Governo di ripristinare #Industria 4.0 per non sprecare i soldi del #PNRR e permettere alle imp… - AlexBazzaro : Se i comuni hanno impostato male i fondi del Pnrr con progetti non inerenti, perché il Governo Draghi con il Pd par… - petergomezblog : Pnrr, in alto mare (dopo più di un anno) anche la selezione di professionisti per aiutare i Comuni del Sud a realiz… - laprofrinaldi : RT @lasvoltait: Per il 2023 è prevista una crescita globale del 2,8%, a cui seguirà una leggera risalita (3%) nel 2024. In Italia, i ritard… - CarloF0554ti : RT @GianniCuperIoPD: Fondi del PNRR per riqualificare le rovine del terzo polo. -