Distretto Sanitario 67 – Mercato San Severino: esenzioni ticket per reddito 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) L'Asl Salerno, per la fruizione del servizio di rinnovo esenzioni ticket per reddito, scadute il 31/03/2023, indica le modalità con cui è possibile rinnovarle: collegandosi al PORTALE SALUTE DEL CITTADINO all'indirizzo web https://sinfonia.regione.campania.it/accedendo con SPID/CIE/CNS nel caso del Distretto Sanitario 67 – Mercato San Severino, inviando una mail a ds67.ticket@aslsalerno.it e allegando la Tessera Sanitaria e un Documento di identità di ogni richiedente oltre a un documento comprovante l'ultimo reddito del nucleo familiare (CUD – 730 – ISEE) recandosi allo sportello del Distretto Sanitario 67 in Piazza XX Settembre – Mercato San Severino

