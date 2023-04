Distretto Italia | aperte candidature corsi | 10 000 persone da formare

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Orientare i giovani nelle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Con queste tre linee di azione è iniziata oggi la fase operativa di. Quattro le Scuole dei Mestieri che prepareranno i primi tecnici da inserire nelle aziende. Sono iper posatori di fibra ottica, responsabili di cantiere e impiantisti elettrici, che prevedono 5 settimane di formazione e poi l'avvio al lavoro, e il corso per programmatori software, della durata di 20 settimane. Isaranno organizzati su tutto il territorio nazionale ed è da oggi possibile candidarsi sulla piattaforma digitale www..elis.org. Il piano d'intervento diè stato presentato oggi, nel corso ...

... quindi fare direttamente nei cantieri dove stiamo facendo le grandi opere", le parole dell'Ad di Autostrade per l'Tomasi a Elis per la presentazione dinel semestre di ...È quanto ha affermato Mario Rossetti, amministratore delegato di Open Fiber, a margine dell' evento di"Insieme diventiamo futuro", che si è tenuto presso il Campus Elis a Roma.

