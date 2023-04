Distretto Italia, 10 mila da formare per coprire il fabbisogno delle Pmi. Scuole dei mestieri, come candidarsi (Di giovedì 13 aprile 2023) Orientare i giovani nelle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Con queste tre linee di azione è iniziata la fase operativa di Distretto Italia. Quattro le Scuole dei mestieri che prepareranno i primi tecnici da inserire nelle aziende. Sono i corsi per posatori di fibra ottica, responsabili di cantiere e impiantisti elettrici, che prevedono 5 settimane di formazione e poi l’avvio al lavoro, e il corso per programmatori software, della durata di 20 settimane. I corsi saranno organizzati su tutto il territorio nazionale ed è da oggi possibile candidarsi sulla piattaforma digitale www.DistrettoItalia.elis.org. Insieme diventiamo futuro, evento con il ministro Urso Il piano d’intervento di Distretto Italia è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Orientare i giovani nelle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Con queste tre linee di azione è iniziata la fase operativa di. Quattro ledeiche prepareranno i primi tecnici da inserire nelle aziende. Sono i corsi per posatori di fibra ottica, responsabili di cantiere e impiantisti elettrici, che prevedono 5 settimane di formazione e poi l’avvio al lavoro, e il corso per programmatori software, della durata di 20 settimane. I corsi saranno organizzati su tutto il territorio nazionale ed è da oggi possibilesulla piattaforma digitale www..elis.org. Insieme diventiamo futuro, evento con il ministro Urso Il piano d’intervento diè ...

