Disavventura per Højlund in centro: parcheggia in divieto, i vigili rimuovono il suo Suv (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Disavventura nella mattinata di giovedì (13 aprile) per Rasmus Højlund: l'attaccante dell'Atalanta ha parcheggiato in divieto di sosta in pieno centro città e ha visto il suo Suv portato via a bordo del carro attrezzi. Il video che circola in rete mostra il giovane danese in Largo Belotti, nel parcheggio antistante all'ingresso dell'agenzia delle entrate, intento a discutere con la polizia locale, mentre la sua auto viene caricata a bordo del carro attrezzi. Il veicolo era parcheggiato proprio di fronte ad un cartello che segnalava il divieto di sosta. E non era nemmeno l'unica. Multa e rimozione: in una mattinata così, si può dire che per Højlund piova sul bagnato.

