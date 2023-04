Disastro Roma: perde 1-0 col Feyenoord, Dybala e Abraham out (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella bolgia del De Kuip, i giallorossi reggono l'impatto con il Feyenoord prima di andare sotto sul tiro al volo di Wieffer. A preoccupare Mourinho, però, gli infortuni ai due attaccanti titolari proprio nel momento chiave della stagione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Nella bolgia del De Kuip, i giallorossi reggono l'impatto con ilprima di andare sotto sul tiro al volo di Wieffer. A preoccupare Mourinho, però, gli infortuni ai due attaccanti titolari proprio nel momento chiave della stagione

