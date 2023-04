Disastro Roma | 0-1 col Feyenoord | Dybala e Abraham out

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Disastro Mourinho in Europa: Roma ko, infortuni Dybala e Abraham! - CaputMourinho : Regà porca puttana amo #Dybala però è FRACICO! Dobbiamo avere in panchina gente di livello per sostituirlo. Elsha n… - danieledv79 : @luca_diegidio Che disastro! Ma a Roma lo avevate già vissuto. - Michele68319135 : RT @Tommy_Jo3l: Esistono solo due possibili esiti quando prendi un giocatore del genere. 2024: risultato 1) è ritornato il fenomeno che e… - Tommy_Jo3l : Esistono solo due possibili esiti quando prendi un giocatore del genere. 2024: risultato 1) è ritornato il fenome… -

Il disastro della Metro A a Roma: 161 disservizi e 28 ore di ... Fanpage.it

Serata davvero sfortunata per la Roma in Europa League. La formazione di Mourinho perde 1-0 in casa del Feyenoord nell'andata dei quarti di finale e rimane in ansia per le condizioni di Dybala e ...I risultati di un’indagine condotta da Acos, Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale, analizzando i tweet ...