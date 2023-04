(Di giovedì 13 aprile 2023) POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. Segui la gara in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lech Poznan-Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Trasferta complicata per la Fiorent… - violanews : ??Segui su @Violanews la diretta testuale di #LechPoznanFiorentina ??#ConferenceLeague #UECL ?? ??… - sportli26181512 : Diretta Lech-Fiorentina: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del ma… - Fiorentinanews : #LechPoznan-#Fiorentina: c'è anche la DIRETTA #Twitter - Fiorentinanews : #LechPoznan-#Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE di -

POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. Segui la gara in ...Alle 21, invece, la Juventus riceve a Torino lo Sporting Lisbona mentre alla stessa ora, in Conference League, la Fiorentina affronta ilPoznan. L'incontro degli uomini di Mourinho è in......a- Fiorentina troviamo Anderlecht - AZ Alkmaar e Basilea - Nizza. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 13 APRILE 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA...

Diretta Lech-Fiorentina: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Una sfida tra due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro bosniaco Peljto. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che affronta il Lech (LaPresse ...Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming Lech Poznan-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 ...