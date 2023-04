Diretta Lech - Fiorentina 1 - 1 | ora LIVE la partita di oggi

(Di giovedì 13 aprile 2023) POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. . Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-2? ??41' GOL FIORENTINA, #NICOGONZALEZ con un gran colpo di testa su cross di #Biraghi la… - Fiorentinanews : #LechPoznanFiorentina 1?-2? ?| 41' GOOOOLLL!!! Torna avanti la #Fiorentina con #Gonzalez! Splendido stacco di testa… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-1? ??35' Tiro a giro di #Gonzalez. Palla fuori Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-1? ??Gol #LechPoznan, dopo il palo della Fiorentina, riparte il Lech che arriva sulla fasc… - Fiorentinanews : #LechPoznanFiorentina 1?-1? ?| 20' Incredibile, pareggia il Lech mezzo minuto dopo un palo di #Brekalo! Gol di… -

POZNAN - Quarti di finale di Conference League per la Fiorentina: la squadra di Italiano fa visita alPoznan per i primi 90' della sfida. . Dirige il bosniaco Irfan Peljto. Segui la gara in ...Cronaca con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI- FIORENTINA ] RISULTATO IN- FIORENTINA 0 - 1 (1'T) PRIMO TEMPO 20' PALO!! Tiro dal limite di Brekalo che si schianta ...Una sfida tra due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma che saràdall'arbitro bosniaco Peljto. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che affronta il(...

20.50 - Gentili lettori di FirenzeViola.it buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lech Poznan-Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di andata di Conference League. Fischio d'inizio ...Diretta Live di Lech Poznan-Fiorentina, match valevole per il quarto di finale d'andata di Conference League Per quarti di finale di Conference League, il Poznan Stadium vedrà affrontarsi il Lech ...