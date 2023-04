Diretta Feyenoord-Roma 0-0 | fuori Pellegrini dopo il rigore sbagliato dentro Wijnaldum | iniziata la ripresa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Diretta Feyenoord-Roma 0-0: ora LIVE la partita di oggi - Corriere : Feyenoord- Roma: partiti! Abraham al centro dell’attacco con Dybala e Pellegrini Diretta 0-0 - NewwZouhair : ?? #UEFA Europa League #UEL ?? Quarti di finale • 1st Leg ?? Feyenoord-Roma ? Gio 13 Apr, 18:46 ?? Diretta streaming… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Europa League, quarti di finale: al via Feyenoord-Roma, segui la diretta - Profilo3Marco : RT @repubblica: Europa League, quarti di finale: al via Feyenoord-Roma, segui la diretta -

Dove vedere- Roma intv e in streaming- Roma valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, inizierà alle 18:45. Si gioca allo StadionDe Kuip di ...Una sfida che sa di rivincita rispetto alla finale di Conference della passata stagione, che saràdall'arbitro spagnolo Sanchez. Mourinho, allenatore della Roma che affronta il(......L'incontro degli uomini di Mourinho è insu Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Il tabellino di...

Diretta Feyenoord-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Feyenoord-Roma valida per l'andata dei quarti di finale di ... tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now. Diretta testuale su IlMessaggero.it ...Feyenoord Roma. L'occasione è ghiotta ... tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now. Diretta testuale su IlMessaggero.it ...