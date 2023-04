Dire che un orso è “recidivo” è un modo per esorcizzare la natura (Di giovedì 13 aprile 2023) Può un orso essere “recidivo”, come titola oggi Repubblica in prima pagina? Qualche anno fa avevo segnalato qui un analogo titolo del Corriere, con analoga collocazione, su uno stambecco “leader”; l’avevo paragonato al celebre passo di Musil sul cavallo definito “geniale” perché vincitore di qualche corsa ippica. La notizia sull’orso recidivo aggiunge però ulteriori elementi di antropizzazione: la recidività presuppone un senso di consapevolezza e di responsabilità, quando non di libera scelta in senso morale. Tutte e tre caratteristiche aliene all’orso, e non per colpa sua: questo tristemente famoso JJ4 ha ucciso un giovane trentino né perché ha deliberatamente optato per il male, né perché è padrone delle proprie azioni criminose, né perché sa di star reiterando un reato di aggressione già passato in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Può unessere “”, come titola oggi Repubblica in prima pagina? Qualche anno fa avevo segnalato qui un analogo titolo del Corriere, con analoga collocazione, su uno stambecco “leader”; l’avevo paragonato al celebre passo di Musil sul cavallo definito “geniale” perché vincitore di qualche corsa ippica. La notizia sull’aggiunge però ulteriori elementi di antropizzazione: la recidività presuppone un senso di consapevolezza e di responsabilità, quando non di libera scelta in senso morale. Tutte e tre caratteristiche aliene all’, e non per colpa sua: questo tristemente famoso JJ4 ha ucciso un giovane trentino né perché ha deliberatamente optato per il male, né perché è padrone delle proprie azioni criminose, né perché sa di star reiterando un reato di aggressione già passato in ...

