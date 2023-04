Diodato: “Sanremo? Con questo disco volevo seguire un altro percorso ma Amadeus è stato molto carino…” (Di giovedì 13 aprile 2023) Diodato è stato ospite al talk “Programma” di FqMagazine, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. In attesa di partire per il tour italiano ed europeo dal 15 aprile, dove proporrà anche i brani dell’ultimo disco “Così Speciale”, il cantautore ha anche spiegato come mai ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo quest’anno. “Molti mi hanno chiesto perché un album come questo – ha dichiarato l’artista – non l’ho promosso attraverso il Festival, del resto sono passati tre anni da ‘Fai Rumore‘. Ormai il Festival è il luogo ideale per la promozione. Oltre ad essere una bellissima festa per la musica, Amadeus lo ha portato a livelli altissimi. volevo che quest’album facesse un percorso diversi e avesse respiri diversi. Il Festival accende un faro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)ospite al talk “Programma” di FqMagazine, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. In attesa di partire per il tour italiano ed europeo dal 15 aprile, dove proporrà anche i brani dell’ultimo“Così Speciale”, il cantautore ha anche spiegato come mai ha deciso di non partecipare al Festival diquest’anno. “Molti mi hanno chiesto perché un album come– ha dichiarato l’artista – non l’ho promosso attraverso il Festival, del resto sono passati tre anni da ‘Fai Rumore‘. Ormai il Festival è il luogo ideale per la promozione. Oltre ad essere una bellissima festa per la musica,lo ha portato a livelli altissimi.che quest’album facesse undiversi e avesse respiri diversi. Il Festival accende un faro ...

