Diletta Leotta: "Ti puoi innamorare di qualcuno anche se non è ricco " (Di giovedì 13 aprile 2023) Diletta Leotta sta attraversando un momento magico. La conduttrice fa ormai coppia fissa con il portiere del Newcastle Loris Karius. I due hanno annunciato di essere in attesa di una bimba dopo aver svelato della gravidanza a fine marzo. "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Presto saremo in tre", hanno detto in una clip in cui una raggiante Diletta Leotta era avvinghiata a Loris Karius. Qualche giorno fa, la rivelazione che riguarda il sesso del bebè. La conduttrice siciliana è tornata a Catania per le festività pasquali dalla sua famiglia d'origine e ha portato con sé il compagno. Il giorno di Pasqua, la coppia ha svelato il sesso del bebè con una grande festa in famiglia. La Leotta prima di incontrare Karius è stata legata all'ex ...

