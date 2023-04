Diletta Leotta l’ha fatto di nuovo | sommersa dalle critiche | è bufera sui social

(Di giovedì 13 aprile 2023)di: la giornalista ancora protagonista con dichiarazioni che non sono piaciute agli utenti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM ”La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui. Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hattoriando : RT @fulvioabbate: Diletta Leotta: “I soldi in amore non contano”. Fulvio Abbate: “Con lei un bidello non avrebbe speranza” - PDUmorista : Diletta Leotta 'Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in b… - GDfeet : RT @FeetHipster: Diletta Leotta - Rupert669966 : RT @fulvioabbate: Diletta Leotta: “I soldi in amore non contano”. Fulvio Abbate: “Con lei un bidello non avrebbe speranza” - fulvioabbate : Diletta Leotta: “I soldi in amore non contano”. Fulvio Abbate: “Con lei un bidello non avrebbe speranza”… -

è felicemente fidanzata con il calciatore del New Castle Loris Karius e i due sono in attesa della loro prima figlia , come dimostrano le foto sui social e i video che hanno rivelato al ...Sfatato finalmente un falso e annoso mito: le donne non fanno ridere Eresia!interviene a sovvertire tale ottusa diceria con un assist da campionessa: in un'intervista radio sostiene che sia possibile innamorarsi anche di qualcuno 'che non abbia un conto in ...Spesso sulla bocca di molti, il nome dirisuona anche nelle ultime ore. La conduttrice ha fatto discutere L'articolofa discutere: "Ti puoi innamorare di una persona senza un conto in banca cospicuo" proviene ...

Quanto guadagna Loris Karius, fidanzato di Diletta Leotta: il patrimonio del portiere tedesco Money.it

Diletta Leotta è finita nell'occhio del ciclone per una frase pronunciata durante il programma che conduce in radio. "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e ...I soldi non fanno la felicità, specialmente in amore. Tuttavia, a volte vestire i panni dell’innamorato che travalica il conto in banca dell’amato può essere difficile, soprattutto se a indossarli è q ...