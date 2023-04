Diffidati Juventus-Sporting | bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 aprile 2023) IdiLisbona, iindel. Sono ben tre i giocatori di Allegri che in caso di cartellino giallo nell’andata contro i portoghesi all’Allianz Stadium: si tratta di Bremer, Danilo e Miretti, che pertanto dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non dover guardare dalla tribuna la partita di Lisbona e non mettere in difficoltà il mister livornese. SportFace.