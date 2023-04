Diffidati Feyenoord-Roma | giallorossi a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomaHubOff : ?? VERSO #FEYENOORD-#ROMA ???? #AsRoma: ?? Infortunati: Karsdorp, Solbakken ?? Diffidati: Matic, Mancini, Spinazzola ?… -

Allenatore: MourinhoIndisponibili: Darboe, Karsdorp, PellegriniSqualificati: -: ... Dopo la trasferta di Torino, i giallorossi sono attesi da quella di Rotterdam in casa delnell'...Andata degli ottavi di Conference League per la Lazio , che dopo aver affrontato ilnella fase a gironi dell'Europa League, adesso si trova di fronte un'altra squadra ...: Immobile,...Allenatore: MourinhoIndisponibili: Darboe, Karsdorp, PellegriniSqualificati: -: ... Dopo la trasferta di Torino, i giallorossi sono attesi da quella di Rotterdam in casa delnell'...

Feyenoord-Roma, Europa League: infortunati, diffidati e squalificati. Chi non può giocare stasera OA Sport

Dopo la Champions League andata in scena sino a ieri sera con due partite tutt’altro che soporifere, ovvero Real Madrid-Chelsea (2-0) e Milan-Napoli (1-0), oggi giovedì 13 aprile, sarà il turno dell’E ...A Rotterdam l'andata dei quarti di finale di Europa League tra olandesi e giallorossi. Dirige l'incontro lo spagnolo Sanchez ...