Diana Del Bufalo, "chi è il nuovo fidanzato"? La foto che infiamma i fan (Di giovedì 13 aprile 2023) Chi è il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo? È questa la domanda che scuote i fan dell'eclettico volto di Che Dio ci aiuti, presto a teatro con il musical Sette spose per sette fratelli. Tutto per una foto pubblicata dall'attrice sul suo profilo Instagram, che la ritrae felice in compagnia di un uomo. C'è un tag di riferimento per capire di chi si tratti? Macché, la Del Bufalo mantiene la riservatezza che la contraddistingue e lascia solo una simpatica descrizione: "Tu. Tutto. Tu tu ruttutu". Inutile dire che nei commenti sotto al post i follower della ragazza si sono lanciati in ipotesi, anche molto fantasiose, su chi possa essere il misterioso uomo.

