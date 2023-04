Di Bernardo a La Confessione per TvLoft di Gomez | “La P2? Era una loggia regolare del Goi Esiste una lista completa dei nomi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) “La P2 era unadel Grande Oriente d’Italia quindi i Gran Maestri conoscevano idegli affiliati.anche un elenco completo degli appartenenti alla P2 perché Licio Gelli provò a scambiarlo con me per rientrare nel Goi”. Parola di Giuliano Di, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1990 al 1993, ospite de Ladi Peter, in un’intervista realizzata in esclusiva pere disponibile sulla piattaforma. Il fondatore del Dignity Order spiega come laPropaganda due non fosse affatto unasegreta o coperta: “Licio Gelli, da quando è stato iniziato fino al 1981, è stato membroe attivo del Grande Oriente d’Italia. La ...