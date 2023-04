DHBO e Discovery insieme | nasce Max

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 13 aprile 2023) HBO esi uniranno nel servizio `Max’ New York Times, di John Koblin, pag. 1 Due anni fa, il magnate dei media David Zaslav ha dichiarato di avere un piano per competere con i titani dello streaming Netflix e Disney: Combinare l’intrattenimento sceneggiato di HBO Max con la libreria di reality e serie non sceneggiate di. L’obiettivo, ha dichiarato nel 2021, era quello di diventare “una delle migliori società di streaming del mondo”. L’idea sta per essere messa alla prova. Mercoledì i dirigenti della Warner Bros.sveleranno i piani per il nuovo servizio di streaming combinato, che riunirà serie classiche della HBO come “I Soprano” e “Succession” con serie dicome “Dr. Pimple Popper” e “Fixer Upper“. Secondo tre persone a conoscenza della decisione, il servizio si chiamerà Max e ...