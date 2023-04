Design: il made in Italy si mette in mostra a Milano e guarda alla ripresa post-Covid (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Labitalia) - Da sempre considerato uno dei fiori all'occhiello del made in Italy, il settore dell'arredamento dice definitivamente addio agli anni bui della pandemia tornando a celebrare il suo evento più emblematico nel periodo primaverile. E' partito, infatti, il conto alla rovescia per la Milano Design Week, in programma dal 17 al 23 aprile con i consueti appuntamenti del Fuorisalone e il Salone del Mobile a Rho Fiera. Una settimana molto attesa che, nonostante la crisi, ha sempre saputo valorizzare tutto ciò che il made in Italy rappresenta nel mondo. Il settore dell'arredo-Design sa di non essere immune alla crisi e raccoglie la sfida della crescita in modo diversificato, come testimoniano le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023), 12 apr. (Labitalia) - Da sempre considerato uno dei fiori all'occhiello delin, il settore dell'arredamento dice definitivamente addio agli anni bui della pandemia tornando a celebrare il suo evento più emblematico nel periodo primaverile. E' partito, infatti, il contorovescia per laWeek, in programma dal 17 al 23 aprile con i consueti appuntamenti del Fuorisalone e il Salone del Mobile a Rho Fiera. Una settimana molto attesa che, nonostante la crisi, ha sempre saputo valorizzare tutto ciò che ilinrappresenta nel mondo. Il settore dell'arredo-sa di non essere immunecrisi e raccoglie la sfida della crescita in modo diversificato, come testimoniano le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lagiornalista99 : Cresce bene la filiera italiana del mobile e del design Made in Italy - catleeroy : RT @Ansa_TerraGusto: Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci, che per due anni presenterà il Made in Italy in tutti i continenti. La fie… - prontinfermieri : CERCHI PORSCHE GT DESIGN 20 21 22 MADE IN Germany, Curtarolo (PD) - SusanaAlonso8 : RT @Ansa_TerraGusto: Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci, che per due anni presenterà il Made in Italy in tutti i continenti. La fie… - sorsidiweb : RT @Ansa_TerraGusto: Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci, che per due anni presenterà il Made in Italy in tutti i continenti. La fie… -