“Depositi in mostra” | il Colosseo apre al pubblico i suoi “magazzini”

(Di giovedì 13 aprile 2023) “in”: il Parco Archeologico delalle tre tabernae sulla via Nova Roma – “A partire da aprile 2023 apriremo alogni venerdì pomeriggio iricavati all’interno di tre tabernae sulla via Nova”. Lo annuncia il Parco Archeologico del. Questi ambienti custodiscono significativi manufatti, riferibili a diversi e fondamentali contesti del Foro Romano, che non sono rientrati nell’allestimento del nuovo Museo del Foro, inaugurato nel 2021. Le visite alle tre tabernae e al Museo del Foro Romano sono curate dal personale interno del PArCo nell’ambito del progetto #ine sono in programma ogni venerdì pomeriggio. Per ciascuna giornata sono disponibili ...