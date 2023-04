'Déplacé?e?s' a Torino la mostra dell'artista francese JR alle Gallerie d'Italia (Di giovedì 13 aprile 2023) - Fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Sono questi alcuni degli elementi distintivi dell'artista francese JR, che partendo da una banlieu parigina è riuscito a portare la sua arte in tutto il mondo. E attualmente è in corso alle Gallerie d'Italia di Torino la sua prima mostra personale Italiana, intitolata 'Déplacé?e?s', un percorso espositivo che occupa quasi 4.000 metri quadrati, realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino. Collegata alla mostra nei giorni scorsi si è svolta “Inside Out”, un'azione di arte pubblica che negli anni ha toccato oltre 140 paesi del mondo, e che ha avuto come protagonista un van personalizzato da JR parcheggiato davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) - Fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Sono questi alcuni degli elementi distintiviJR, che partendo da una banlieu parigina è riuscito a portare la sua arte in tutto il mondo. E attualmente è in corsorie d'dila sua primapersonalena, intitolata 'Déplacé?e?s', un percorso espositivo che occupa quasi 4.000 metri quadrati, realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino. Collegata allanei giorni scorsi si è svolta “Inside Out”, un'azione di arte pubblica che negli anni ha toccato oltre 140 paesi del mondo, e che ha avuto come protagonista un van personalizzato da JR parcheggiato davanti ...

