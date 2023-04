Del Piero: «Tornare alla Juventus come vice-presidente? Non sono pronto per dare una risposta» (Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS di un suo eventuale ritorno in bianconero come vice-presidente Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS. LE PAROLE – «Tornare alla Juventus come vice-presidente? Il mio cuore rimane legato alla Juventus, ma non sono pronto per dare una risposta. Guardo ciò che è successo al club da una prospettiva diversa, cercando di evitare quella emotiva. Essere vice-presidente dipende da tante cose, in un club c’è molto da fare. Penalizzazione? C’è una grossa possibilità che i 15 punti vengano restituiti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandro Del, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS di un suo eventuale ritorno in bianconero come-presidente Alessandro Del, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla CBS. LE PAROLE – «-presidente? Il mio cuore rimane legato alla Juventus, ma nonperuna. Guardo ciò che è successo al club da una prospettiva diversa, cercando di evitare quella emotiva. Essere-presidente dipende da tante cose, in un club c’è molto da fare. Penalizzazione? C’è una grossa possibilità che i 15 punti vengano restituiti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

