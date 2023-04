Del Piero | “Ritornare alla Juventus? Dipende da…”

(Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex storico capitano è molto amato in casa bianconera e in molti lo vorrebbero di ritorno in società.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Cerco di tenere a parte il lato emotivo, ma è molto complicato' ?? Alessandro Del Piero - calcioinglese : Bel siparietto ieri sera a CBS, dov’era ospite Del Piero. Carragher ha ricordato di quando Juventus e City si affro… - GoalItalia : Del Piero ed un possibile ritorno alla Juventus: “Non voglio dire ‘sì’ o ’no’, ma il mio cuore è lì” ???? - a_cescon : RT @EdoardoMecca1: Per tutti quelli che “…eh ma Del Piero non è juventino…” PRESIDENTE. - P1ETR0_P : @calcioinglese Ovviamente era Del Piero quello emozionato di scambiare il gagliardetto con Richards. -

Lo ha detto Alessandro, in studio alla CBS dove è opinionista per la Champions, a proposito della possibilità di un ritorno in bianconero nelle vesti di dirigente. Per quanto riguarda la ...È un Alessandroa cuore aperto quello che ha parlato nel corso della serata di Champions ai microfoni della CBS. L'ex capitano bianconero è stato stuzzicato da Henry sul possibile ritorno alla Juventus: "...Commenta per primo Alessandro, per la prima volta, parla ufficialmente della sua possibilità di tornare alla Juventus con un ruolo dirigenziale. A CBS Sports Golazo , l'ex - bandiera ha confermato i tanti rumors che lo ...

Juve, Del Piero si sbilancia: 'Torno da vice-presidente Il mio cuore è lì. Grossa possibilità che il -15 sia tolto' Calciomercato.com

Il progetto Musinf, che ha portato all’inaugurazione del Museo nel 1981, è stato caratterizzato dalla costante collaborazione del proprio Direttore, il Prof. Carlo Emanuele Bugatti, con importanti e s ...Alessandro Del Piero, ex attaccante e storico capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla CBS: "Io presidente della Juventus Ci sono molti rumors, non voglio dire sì o no perché ...