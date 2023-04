Def: nuova spending ministeri, sale a 1,5 miliardi in 2024 (Di giovedì 13 aprile 2023) In arrivo un nuovo ciclo di spending review: nel Def il governo indica il target di ulteriori "concorsi alla prossima manovra di finanza pubblica" da parte dei ministeri "con risparmi di spesa in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) In arrivo un nuovo ciclo direview: nel Def il governo indica il target di ulteriori "concorsi alla prossima manovra di finanza pubblica" da parte dei"con risparmi di spesa in ...

Def: nuova spending ministeri, sale a 1,5 miliardi in 2024

In arrivo un nuovo ciclo di spending review: nel Def il governo indica il target di ulteriori "concorsi alla prossima manovra di finanza pubblica" da parte dei ministeri "con risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni nel 2024, 700 milioni nel 2025 e 1,5 miliardi nel 2026". Le risorse saranno destinate anche al rinnovo dei contratti pubblici.

Ecco il Def del Governo Meloni

Il Def, varato dal governo, prevede una crescita programmatica nel 2023 pari all'1% e il deficit si attesta, secondo le stime, al 4,5% del PIL. Le riforme intendono aprire una nuova fase di sviluppo.

Def, Giorgetti: stop misure straordinarie, rivedere bonus casa

"A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso, bisogna porsi il problema del calo demografico e delle nuove nascite" - ha detto Meloni durante il Consiglio dei ministri al termine del Cdm che ha approvato il Def.