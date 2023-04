Def, negli allegati c’è anche la riforma del catasto: ma il governo non la farà (Di giovedì 13 aprile 2023) In realtà si tratta di un mero copia e incolla rituale delle raccomandazioni dell’Ue che da anni chiede l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti. Ma il governo non sembra avere nessuna intenzione di andare realmente in questa direzione. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 aprile 2023) In realtà si tratta di un mero copia e incolla rituale delle raccomandazioni dell’Ue che da anni chiede l’allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti. Ma ilnon sembra avere nessuna intenzione di andare realmente in questa direzione.

