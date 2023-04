Def: M5S, 'governo allo sbando e Giorgetti inadeguato' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Tra Def e Pnrr il governo si dimostra sempre più allo sbando, anche perché sui temi economici è guidato da un ministro inadeguato, sempre più espressione di quei poteri finanziari pro austerità che già in passato hanno fiaccato l'Italia e col suo stesso partito totalmente fuori linea sul Recovery fund. Nell'ultimo Def, scritto nero su bianco, il ministro Giorgetti ha testualmente predicato la moderazione salariale, farfugliando di un'inesistente spirale prezzi-salari, proprio mentre diversi componenti della Bce, in primis l'italiano Fabio Panetta, chiariscono che semmai è in atto una spirale prezzi-profitti. Come fa un ministro dell'economia degno di questo nome a negare che in Italia c'è una questione salariale? Ha mai letto i dati sull'Italia dell'Organizzazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “Tra Def e Pnrr ilsi dimostra sempre più, anche perché sui temi economici è guidato da un ministro, sempre più espressione di quei poteri finanziari pro austerità che già in passato hanno fiaccato l'Italia e col suo stesso partito totalmente fuori linea sul Recovery fund. Nell'ultimo Def, scritto nero su bianco, il ministroha testualmente predicato la moderazione salariale, farfugliando di un'inesistente spirale prezzi-salari, proprio mentre diversi componenti della Bce, in primis l'italiano Fabio Panetta, chiariscono che semmai è in atto una spirale prezzi-profitti. Come fa un ministro dell'economia degno di questo nome a negare che in Italia c'è una questione salariale? Ha mai letto i dati sull'Italia dell'Organizzazione ...

