DEF, la coperta è corta: niente pensione Quota 41 né flat tax (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo i toni trionfalistici per i circa 3 miliardi a disposizione per agire sul taglio del cuneo fiscale per le famiglie più bisognose, l'analisi del Def presentato dal governo scopre i punti deboli. O meglio, certifica che la coperta è corta, e che con i 4 miliardi scarsi residui non sarà possibile nè mettere mano alla riforma delle pensioni, nè tanto meno imbastire un progetto di flat tax secondo quelle che erano le promesse della campagna elettorale. Taglio del cuneo fiscale: stipendi più alti A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35%o del Pil, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente al 4,5% permetterà di introdurre un taglio dei contributi sociali – cosiddetto cuneo fiscale – a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi. La misura è stata pensata per ...

