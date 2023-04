Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Def, il mistero delle risorse per tagliare il cuneo fiscale: dalle tabelle del documento i conti non tornano -

Non è undel resto che in questa fase, con la crisi energetica ancora in agguato e l'Italia ... mentre l'Italia si appresta (anche nellicenziato oggi) a un aumento della spesa nella Difesa ...... 'Forze ucraine disperate' / Macron: 'Basta fare i vassalli' Libero: Stato di emergenza La Verità: Ildei morti in eccesso Il Mattino: Caro bollente, ecco gli aiuti il Quotidiano del Sud:,...... ha ribadito l'impegno nelle scorse settimane: 'Non abbiamo mai fattodi voler aumentare gli stanziamenti in spese militari'; e ci si aspetta quindi un intervento in questo senso nel. ...

Def, il mistero delle risorse per tagliare il cuneo fiscale: dalle tabelle del documento i conti non tornano Il Fatto Quotidiano

Il termine di legge è il 10 aprile, ma con la coincidenza delle festività pasquali il Documento di economia e finanza (Def) ...