DEF: i tagli al cuneo fiscale superano i tre milioni di € (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Governo approva tre miliardi di € di tagli per quel che riguarda il cuneo fiscale. Il DEF avrà un deficit del 4,5% Un’approvazione che farà sicuramente discutere. Durante la seduta di due giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Documento di Economia e Finanza (DEF) per quanto riguarda il 2023. Il Documento approvato delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine. Si tratta sostanzialmente di uno sforamento del 4,5% sul debito della pubblica amministrazione. Nello specifico, ecco quali sono i principali obiettivi delineati dallo stesso Governo: la rinuncia graduale a talune misure straordinarie di politica fiscale attuate nello scorso triennio, e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più ... Leggi su zon (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Governo approva tre miliardi di € diper quel che riguarda il. Il DEF avrà un deficit del 4,5% Un’approvazione che farà sicuramente discutere. Durante la seduta di due giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Documento di Economia e Finanza (DEF) per quanto riguarda il 2023. Il Documento approvato delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine. Si tratta sostanzialmente di uno sforamento del 4,5% sul debito della pubblica amministrazione. Nello specifico, ecco quali sono i principali obiettivi delineati dallo stesso Governo: la rinuncia graduale a talune misure straordinarie di politicaattuate nello scorso triennio, e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più ...

