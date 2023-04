Def, ecco il testo. Giorgetti: “L’avvio del Pnrr ha risentito di complessità e innovatività dei progetti, rincari e lentezze burocratiche” (Di giovedì 13 aprile 2023) “L‘avvio del Pnrr ha risentito della complessità e dell’innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di componenti e materiali, nonché di lentezze burocratiche. Tuttavia, nuovi interventi sono stati recentemente attuati per riorganizzare la gestione del Pnrr e adeguare le procedure. Una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l’attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita“. Ne è convinto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che lo scrive nella premessa del Def appena pubblicato sul sito del Tesoro. “Il governo è al lavoro per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “L‘avvio delhadellae dell’di alcuni, deie della scarsità di componenti e materiali, nonché di. Tuttavia, nuovi interventi sono stati recentemente attuati per riorganizzare la gestione dele adeguare le procedure. Una volta perfezionata la revisione di alcune linee progettuali, vi sono tutte le condizioni per accelerare l’attuazione di riforme e investimenti che produrranno non solo favorevoli impatti socioeconomici, ma innalzeranno anche il potenziale di crescita“. Ne è convinto il ministro dell’Economia, Giancarlo, che lo scrive nella premessa del Def appena pubblicato sul sito del Tesoro. “Il governo è al lavoro per ...

