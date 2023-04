Def | dalla revisione del Superbonus alla spending review nei ministeri E con l’aumento di immigrati il debito cala | «Impatto rilevante»

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nuovi indebitamenti in arrivo, 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024. Ma anche flebili segnali di ripresa del Pil, il tasso di disoccupazione in leggero ma costante calo e un generale ottimismo sull’economia italiana, che «continua a mostrare notevole resilienza e vitalità». Sono le parole contenute nell’introduzione di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, che accompagna la presentazione del Def al Parlamento. Le Camere dovranno autorizzare il ricorso all’indebitamento, sul quale è stata consultata la Commissione europea, secondo la procedura prevista dall’articolo 6 della legge 243 del 2012: «Le risorse che si rendono disponibili – si legge – saranno utilizzate con un provvedimento normativo di prossima adozione per sostenere il reddito disponibile e il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti nel 2023 e saranno destinate nel 2024 a interventi di riduzione ...