Def | Calderone “Lavoriamo con prudenza | riforma pensioni dopo l' estate”

(Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il taglio al cuneo fiscale “serve a dare ulteriori risposte. Noi abbiamo un impegno di legislatura di portarlo a 5 punti, avevamo già fatto un intervento in manovra di bilancio ma adesso aumentiamo di 1 punto” dice il ministro al lavoro e le politiche sociali Maria Elviraall'evento di Fondimpresa all'Auditorium della Tecnica di Roma. Il Def 2023 “va letto in chiave di. Bisogna guardare al contenimento dei conti pubblici ma allo stesso tempo lavorare per fare quello che si può sempre sostenendo il mondo del lavoro e i redditi delle famiglie e dei lavoratori” ha aggiunto il ministro “è un lavoro che va fatto in forma progressiva”. Sulle“gli interventi dovevano essere contemperati per quelle che erano le disponibilità di bilancio, confido che subito...

La ministra sottolinea che "l'intervento nelva letto in chiave di prudenza, guardando alla tenuta dei conti pubblici e a quello che si può fare per sostenere il ...A tal proposito, spiega la ministra del Lavoro, Marina, ci saranno due differenti ... un ritardo che potrebbe giocare in favore del governo poiché, alla luce della fotografia emersa dal, ...Non ci sono tracce per la riforma pensioni 2024 nel. Il documento di economia e finanza presentato dal governo del 2023 e che traccia le linee guida ...dice il ministro del Lavoro Elvira, ...

Def, Calderone: "Il taglio del cuneo fiscale aumenta di un punto" Dire

Con il Def il taglio del cuneo fiscale "aumenta di un punto, gireremo la maggior parte dell'intervento alle famiglie e ai redditi di lavoro" ...Nel Def non ci sono risorse per le pensioni con Quota 41 secca, a prescindere dall’età anagrafica, già dal 2024 come vorrebbe invece la Lega. Ma Quota 103 termina a fine anno: per questo spunta l’ipot ...