Decreto migranti: sui richiedenti asilo nuove procedure. Espulsione immediata per i violenti (Di giovedì 13 aprile 2023) Sono due gli emendamenti del governo al Decreto migranti, arrivati in Commissione Affari costituzionali del Senato. La Commissione tornerà a riunirsi nuovamente lunedì alle 12. E resta fissato per martedì 18 l'arrivo in Aula a Palazzo Madama: si conferma quindi la possibilità, già emersa nei giorni scorsi, che il provvedimento arrivi in Aula senza relatore. Misure per potenziare il sistema logistico di prima accoglienza: questo prevede uno degli emendamenti del governo. In particolare si estendono le procedure in deroga, previste dal Decreto per i Cpr, per la realizzazione "sollecita" di hotspot e centri di prima accoglienza. Decreto migranti: ecco che cosa cambia Anche per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, fino alla decisione definitiva sulla ...

