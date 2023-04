Deciso il futuro di Arthur: non si torna indietro (Di giovedì 13 aprile 2023) Ormai la decisione sul futuro di Arthur sembra essere arrivata; andiamo a vedere quali conseguenze ci saranno sul mercato della Juventus. Nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato, la Juventus si è resa protagonista con una cessione molto importante; parliamo di Arthur, mandato in prestito al Liverpool. Il riscatto, piuttosto alto (37.5 milioni di euro), garantirebbe ai bianconeri una liquidità importante da reinvestire sul mercato. Arthur (LaPresse)Secondo le ultime indiscrezioni, però, la Juventus non riceverà quei soldi; il Liverpool, infatti, non ha nessuna intenzione di riscattare un centrocampista che anche in Premier non è riuscito ad imporsi. La stagione di Arthur al Liverpool la possiamo considerare negativa e, proprio per questo, il centrocampista tornerà alla Juventus al termine ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 13 aprile 2023) Ormai la decisione suldisembra essere arrivata; andiamo a vedere quali conseguenze ci saranno sul mercato della Juventus. Nell’ultimo giorno della sessione estiva di mercato, la Juventus si è resa protagonista con una cessione molto importante; parliamo di, mandato in prestito al Liverpool. Il riscatto, piuttosto alto (37.5 milioni di euro), garantirebbe ai bianconeri una liquidità importante da reinvestire sul mercato.(LaPresse)Secondo le ultime indiscrezioni, però, la Juventus non riceverà quei soldi; il Liverpool, infatti, non ha nessuna intenzione di riscattare un centrocampista che anche in Premier non è riuscito ad imporsi. La stagione dial Liverpool la possiamo considerare negativa e, proprio per questo, il centrocampista tornerà alla Juventus al termine ...

