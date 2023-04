Davide Dato, chi è il primo ballerino dell’Opera di Stato di Vienna (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è avvicinato alla danza per caso, iscrivendosi ad un corso di balli caraibici insieme a sua sorella. Al tempo Davide Dato, biellese, classe 1990, era ancora un adolescente. Oggi è il primo ballerino dell’Opera di Stato di Vienna. Sono state “una grandissima passione” e “una profonda perseveranza e determinazione” a portarlo tra una piroetta e l’altra a danzare sui palchi più prestigiosi in Italia e all’estero. Ora si prepara per la prima di “Duets and Solos” in scena domenica 16 aprile alle 17 al Teatro Verdi di Pisa. Lo spettacolo è ideato da Daniele Cipriani Entertainment che, per la prima volta, riunisce sullo stesso palco cinque stelle mondiali della danza e della musica, in un ventaglio screziato di assoli e passi a due, sulle note del pianoforte di Maurizio ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è avvicinato alla danza per caso, iscrivendosi ad un corso di balli caraibici insieme a sua sorella. Al tempo, biellese, classe 1990, era ancora un adolescente. Oggi è ildidi. Sono state “una grandissima passione” e “una profonda perseveranza e determinazione” a portarlo tra una piroetta e l’altra a danzare sui palchi più prestigiosi in Italia e all’estero. Ora si prepara per la prima di “Duets and Solos” in scena domenica 16 aprile alle 17 al Teatro Verdi di Pisa. Lo spettacolo è ideato da Daniele Cipriani Entertainment che, per la prima volta, riunisce sullo stesso palco cinque stelle mondiali della danza e della musica, in un ventaglio screziato di assoli e passi a due, sulle note del pianoforte di Maurizio ...

